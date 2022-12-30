اتفرج- انت الان تتابع خبر ممثلة مصرية تفوز بالمركز الثامن في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة المصرية مي عمر، عن سعادتها بحصولها على المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه في العالم"، وتفوقها على بعض النجمات العالميات، مثل جال جادوت بطلة "ووندر وومان".

وكتبت مي عمر عبر حسابها في فيسبوك، انها سعيدة بفوزها في المسابقة، وحصولها على المركز الثامن، كأول مصرية تفوز وتصل الى النهائيات".

وأشارت النجمة، ان أكثر من شخصية في مصر ترشحت للتصفيات، لكن هذه هي المرة الأولى التي تكسب فيها فنانة مصرية وتصل للنهائيات.

واختتمت مي قولها انها تشعر بالفرح، لأنها كسبت في مسابقه عالمية مهمة، ولأنها فنانة مصرية تحب أي مكسب يحققه أي مصري.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة المصرية قد لفتت الأنظار مؤخرا بعد ظهورها بصورة عبر الانستغرام، مرتدية بدلة كلاسيك باللون الكحلي، مسدلة شعرها، ومتزينة بمكياج ترابي ناعم برز جمالها وأنوثتها.

الجدير بالذكر، أن مي عمر حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الفائتة، وباتت من نجمات الصف الأول في السينما والدراما، بعد ان برزت في مسلسليها "لؤلؤ" و"نسل الأغراب"، وحاليا، يعرض لها في دور السينما فيلم "تحت تهديد السلاح"، إلى جانب الفنان حسن الرداد.