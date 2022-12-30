اتفرج- انت الان تتابع خبر اليسا امام القضاء بسبب فعلها الصادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا، حديث الإعلام ومواقع التواصل، بعد الأزمة التي حدثت بينها وبين شركة وتري، الموزعة لأغنيات ألبومها الجديد.

وكانت اليسا قد أعلنت في بيان صحافي، فسخ تعاقدها مع شركة وتري من طرف واحد، بسبب موقف الشركة السلبي، وعدم الوقوف بجانبها خلال أزمة أغنيتها "أنا وبس"، بعد أن قدم الفنان زياد برجي الأغنية بصوته، وصورها "فيديو كليب" تحت عنوان آخر.

وأكدت إليسا في البيان الصحافي، أن ألبومها الأخير، سيتأجل لبضعة أسابيع، حتى تجد شركة جديدة توزع لها أعمالها.

وبدورها ردت شركة "وتري" بشكل مباشر، خلال بيانها القانوني، على البيان الصحافي الذي خرجت فيه اليسا، وحذرت أي شركة إنتاج وتوزيع التعاون معها في ألبومها الذي تضمن أغنية "انا وبس"، وأغنية "من أول دقيقة" التي جمعتها مع الفنان المغربي سعد المجرد، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد الفنانة اللبنانية، وأي شركة تتعامل معها في المستقبل، وذلك لإمتلاكها حقوق توزيع أغنيات الألبوم.

وأكدت الشركة انها تتعامل مع عدد كبير من الفنانين العرب منذ أكثر من 10 سنوات، وتعتبر رائدة في التوزيع الرقمي وحماية حقوق الفنانين، أما فيما يخص أغنية (أنا وبس)، أشارت "وتري"، أن الأزمة وقعت بين اليسا وبرجي وليس مع الشركة.