الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن

الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفنفجرت الفنانة وفاء سالم مفاجأة كبرى باعتزالها الفن، دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعتها، ووعدت بأن تكشفها في وقت لاحق.

ونشرت مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" تحدثت في بدايته عن الأزمة الصحية التي تعرضت إليها، والاتصالات التي تلقتها من الجميع للاطمئنان عليها.

وذكرت أن اتصالات وردتها من الجالية العربية في كاليفورنيا، وعرضوا عليها حضورها إلى هناك ومساعدتها لإجراء جراحة وتجاوز الأزمة.

وتحدثت الفنانة في المقطع عن أزمتها مع الكذب، الأمر الذي يجعلها دائما غير سعيدة.

وأشارت إلى كونها ترغب في الارتقاء بالذوق العام من خلال أعمال فنية جيدة تشارك فيها، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالمشاركة مع عمالقة أبرزهم أحمد زكي في فيلم "النمر الأسود"، والمخرج عاطف سالم الذي منحها اسمه.

وكشفت عن اعتزالها الفن دون أن تشرح الأسباب الخاصة وراء قرارها، ووعدت محبيها أن تنشر فيديو آخر تشرح من خلاله الأسباب التي دفعتها لهذا الأمر.

وفاء سالم ولدت في سوريا، وجاءت إلى مصر للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، وهناك التقت المخرج عاطف سالم الذي رشحها لفيلم "النمر الأسود مع أحمد زكي ومنحها اسمه، لتنطلق مسيرتها الفنية من خلال عمل ضخم، وتقدم في مسيرتها نحو 100 عمل فني، كان آخرهم مسلسل "سوتس بالعربي".وكالات