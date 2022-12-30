انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تحتفل بطلاقها وسجن الترك بطريقة مستفزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على طريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بطلاقها من محمد الترك، وحصولها على حضانة ابنتيها، بالإضافة إلى مع سجنه 3 أشهر، مع الزامه بدفع غرامة بقيمة 3 آلاف درهم.

وعبرت بطمة عن سعادتها، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترفع إشارة النصر بإصبعيها، ثم أتبعتها بمقطع فيديو من الجيم وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة، وعلقت: "كوني امرأة قوية".

وبدوره رد محمد الترك، على قرارات المحكمة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل، أكد فيها ان الأمر لم ينته هنا وما زال امامه الكثير ليفعله، وقال: "مبروك الجولة الأولى وهناك جولات ثانية....ويلي يبغيلي شيء 10 أضعاف له".

يذكر، أن محكمة مغربية، قد أصدرت حكماً بسجن الترك 3 أشهر، وتغريمه 3000 درهم مغربي، والحكم بنفس العقوبة على الشابة وصال "صديقة الترك"، بتهمة التحريض على الفساد، والسرقة، كما تم حبس عبد المغيث ثلاثة أشهر وغرامة مالية 2000 درهم مغربي، بتهمة التقاط صور ومقاطع فيديو لمحمد الترك ووصال دون موافقتهم، ونشرها لصالح دنيا بطمة.

وكانت دنيا بطمة قد طلبت الطلاق من الترك، واتهمته بالخيانة الزوجية، والعنف، والتهديد والابتزاز.