انت الان تتابع خبر سر الزوج الخفي في حياة ياسمين صبري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة ياسمين صبري، خلال الساعات القليلة الماضية الترند على محرك البحث "جوجل" بعد الرد على سؤال أحد متابعيها عبر ستوري على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن عدم ارتباطها بعد أبو هشيمة.



وقال أحد المتابعين لياسمين صبري: "انتي مرتبطة حاليًا وهل فعلًا رجعتي لمحمد السؤال ده عاوز يعرف إجابته العالم العربي كله؟ لترد ساخرة: محمد مين؟.زيجات ياسمين صبري..



لا يعرف الكثيرون، أن الفنانة ياسمين صبري تزوجت، من قبل، أحد الأشخاص، ويدعى محمد، وذلك بعد حياة زوجية استمرت 5 سنوات، ولم يظهر معها إعلاميا على الإطلاق وأكدت مصادر مقربة، أن اختلاف في وجهات النظر كان سبب طلاق الفنانة ياسمين صبري.



وبعد انفصالها من زوجها الأول محمد تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وانفصلا رسميا، بعد عامين من الزواج.



ياسمين صبري وموقفها من شعور الأمومة



وكانت ياسمين صبري قد تحدثت مؤخرًا على موقفها من شعوره الأمومة، حيث قالت خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة، إنه شعور مفاجئ ورفضت أن ترد على السؤال بشكل مباشر، مضيفة "ده شعور كبير وجميل أوي وأختي لسه والدة وبحب شعور الأمومة والأطفال".



وقالت ياسمين صبري لازم كل شخص قرر إنه يخلف يكون قد المسئولية، ويكون بيته مهيأ نفسيًا للطفل لأن الأطفال بتحس بكل حاجة.



عودة ياسمين صبري للسينما



وأكدت الفنانة ياسمين صبري العودة مرة أخرى إلى السينما بعد غياب دام لخمس سنوات بعد آخر أفلامها «الديزل» حيث من المقرر أن تبدأ تصوير فيلمها الجديد «يوم استقالة مجرم» والتى تشارك بطولته مع الفنان أمير كرارة في أول تعاون بينهما وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنياوي ويدور في إطار كوميدي تشويقي حول عصابة إجرامية يقومون بمجموعة من عمليات السطو قبل أن تقع ياسمين صبري وأمير في حب بعضهما البعض.



آخر أعمال ياسمين صبري



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية، حيث طرح العمل في موسم رمضان عام 2022، ونال العمل تفاعل كبير من الجمهور على السوشيال ميديا.



وضم مسلسل فرصة ثانية، العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب ومحمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل.



وحققت ياسمين صبري نجاحا ملفتا بمسلسل "حكايتي"، حيث شارك بالعمل كل من أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، وجمال عبد الناصر، وإدوارد، وغيرهم من الفنانين.