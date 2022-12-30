اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. دارين حداد تحصد لقب الأكثر إثارة بالهوت شوت الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية دارين حداد فيديو جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت دارين حداد خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية، مرتدية تيشرت من الون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر وشورت من نفس اللون وضيق للغاية بطريقة أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت بعض من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وشاركت الفنانة التونسية في مسلسل الضاحك الباكي مع كلا من عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين