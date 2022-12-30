اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سيرين عبد النور تكشف عن جمالها بهذا الظهور الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية مرتدية فستان من لامع مطرز بالكامل من اللون الأزرق بطرقة أثارت إعجاب جمهورها من المحيط إلي الخليج، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة مثل احبه هذا اللون- متل الأميرات والياقوت دخيل هالطلة – جميلة- رائعة