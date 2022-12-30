اتفرج- انت الان تتابع خبر طليقة سعد الصغير “اتغسلت” من الجمهور بسبب هذا الفيديو الصادم.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الراقصة برلنتي عامر ، طليقة سعد الصغير لهجوم شهر من قبل جمهورها بسبب الفيديو الذي قامت بنشره على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهر في فيديو الراقصة برلنتي عامر ، طليقها سعد الصغير وهو يقوم بالتوسل إليها لكي يرجع إليها مرة أخري ويحمل في يده القرآن الكريم، وعلقت عليه قائلة : أنا مالي أبعد عني أنا منزلك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك.

وقام الجمهور بمهاجمتها في التعليقات على هذا الفيديو مثل عيب اللي عملتيه، سلوك غير محترم- بس ده قديم وأنتي الي قولتي كده منزلاه دلوقتي ليه- انتى انسانة مش امينة.