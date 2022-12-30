اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سارة سلامة فرسة بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة ابنه الفنان أحمد سلامة جمهورها مجموعة من الصور جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة في مكان عام وهي ترتدي تيشرت من اللون الأسود الضيق للغاي وأمامها فنجان من القهوة، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر.، معلقة صباح الخير

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل تيجى نتجوز فى السر ونجيب بيت بعيد- عسل اوي منوره دنيا كلها يا عمري وقلبي.