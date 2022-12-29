انت الان تتابع خبر الدنيا برد يا فنانة.. مايان السيد تفاجئ متابعيها بإطلالة صيفية جريئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة مايان السيد، لهجوم من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الصيفية الأخيرة والتي وصفها الكثير بالجريئة.حيث نشرت “مايان” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستان بنفسج صيفي بحمالات رفيعة، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد أبدى العديد من المتابعين استيائهم من تلك الإطلالة الجرئية والتي لا تتناسب مع أجواء الشتاء، فجاءت بض التعليقات على النحو التالي: (هو الشتا موصلش عندكم لسة ولا ايه)، (هى مش سقعانه)، (ايه يفنانه انتى نسيتى و نزلتى بقميص النوم)، (انتي مش بردانه يا ميان ميونه؟)، (مش بردانة يابيبي).

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة

يُذكر أن الفنانة مايان السيد احتفلت منذ يومين بتخرجها في الجامعة، بعد رحلة وصفتها بأنها لم تكن سهلة خاصة مع العمل.

حيث كتبت “مايان” عبر حسابها بإنستجرام: “دا كان آخر يوم امتحانات ليا، رحلتي في الجامعة اخيراً خلصت، مكنتش رحلة سهلة لكن انا فخورة بنفسي اني قدرت اتخرج السنة دي♥️ الشغل مع الجامعة مكنش سهل و كل الناس اللي عارفيني عارفين قد ايه كنت بتمني اليوم دا ييجي من زمان