انت الان تتابع خبر رد ناري من عمرو مصطفى على أخبار سرقة رامي صبري أغنيته “رقصة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج الفنان عمرو مصطفى، للرد على الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية، بسرقة المطرب رامي صبري أغنيته “رقصة”.حيث كتب “مصطفى” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “أعزائي الصحفيين.. رامي صبري أول واحد باركلي هنا على الصفحة على الألبوم الجديد يمكن هو الفنان الوحيد”.وأضاف: “بحبه جدا كفنان وإنسان وبحب جدا (استفزه) لأنه صديق جدع وعامل ألبوم جامد كمان، بس هو تأثر بالأغنية رقصة وعادي حبيت بس أقولها (بهزار)، س عيب الصحافة تكتب سرق، في الأول والأخر ده زميل وصديق وعشرة عمر، وعادي تتوارد الأفكار بتحصل، بس دي أخر مرة يا رامي، حبيبي والله”.

رامي صبري ردًا على عمرو مصطفى: مستحيل أخد لحن مش لحني

وقد رد الفنان رامي صبري على منشور عمرو مصطفى قائلًا: “هزر براحتك يا عمرو.. بس أغنيتي يمكن خير دي أنا ملحنها من 2009، وانت عارف إن رامي صبري مستحيل ياخد لحن مش لحنه وينسبه لنفسه، وتاريخي وجمهوري المحترم يعرف الكلام ده.. مابالك انت بقى. حصل خير وبعد كده متهزرش معايا علشان أنا مبحبش النوع ده من الهزار يا لذيذ”

يُذكر أن سبب تداول أخبار اتهام عمرو مصطفى لرامي صبري بسرقة لحن، ما كتبه الأول، حيث قال: “لما تسمع أغنية (رقصة) وتلاقي زميل سرقها وبطيء الدخول وكتب عليه كلام وكتب ألحانه”، لتأتي التعليقات وتشير إلى التشابه بين “رقصة” وأغنية رامي صبري “يمكن خير”.