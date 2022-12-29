انت الان تتابع خبر نانسي عجرم ترفض الغناء مع نوال الزغبي.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرجت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، للرد على الشائعات المتداولة منذ فترة، برفضها الاشتراك في دويتو مع الفنانة نوال الزغبي، في حفل Trio Arabic Night.حيث كتبت إحدى المتابعات على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة جاء فيها: “”رفضت ملكة البوب العربي #نانسي_عجرم الغناء مع مغنية المطاعم #نوال_الزغبي بعد طلب نوال عدة مرات الغناء معها وان يكون هناك ديو يجمعهم”.

وردت نانسي عجرم على هذه التغريدة قائلة: “هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني. بتمنى ما إنجبر ردّ مرة جديدة على حكي من هالنوع، كل الفنانين مشاركين “سوا” بهالليلة وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدًا عن كل الحكي اللي طلع او معقول يطلع”.

تفاصيل حفل “Trio Arabic Night”

يُذكر أنه من المقرر أن ينطلق حفل “Trio Arabic Night” في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الموافق 31 ديسمبر الجاري.

يشارك في الحفل مجموعة من الفنانين وهم نانسي عجرم، نوال الزغبي، أنغام، إليسا، أصالة، بهاء سلطان، وليد توفيق، وائل كفوري، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، لطيفة، نجوى كرم.