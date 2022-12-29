طرح البوستر الأول لفيلم ”رمسيس باريس” وعرضه بالسينمات في عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - شاهد البوستر الأول لفيلم "رمسيس باريس" وطرحه في موسم عيد الفطر 2023

طرحت شركة "AKA" للمنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، البوستر التشويقى الأول لفيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث بدأ الشركة المنتجة في عمليات الدعاية للفيلم مبكراً، وتستعد لطرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وكانت آخر أعمال شركة AKA فيلم "خطة مازنجر" الذى عرض في السينمات فى أغسطس الماضى، وهو بطولة ياسمين رئيس حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

ودارت أحداث فيلم "خطة مازنجر في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.