انت الان تتابع خبر فاطمة الصفي تخالف العادات الخليجية بمشهد خادش من ليلة الدخلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مشهد جريء جمع بين الفنانة فاطمة الصفي ومحمد العلوي من مسلسل عنبر 6 الذي عرض منذ ما يقرب العام على منصة شاهد VIP.

وجمع هذا المشهد الثنائي خلال ليلة زواجهما، وتضمن لقطة جريئة على السرير، أغضبت المتابعين والجمهور، الذين اعتبروا المشهد خادش واباحي، مستنكرين من الأدوار التي تختارها فاطمة الصفي والتي تثير بها الجدل.

ولم يكن الجمهور وحده من انتقد هذه الجرأة كونه يخالف عادات وتقاليد المجتمع الخليجي، بل عبرت أيضا الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن غضبها من هذا المشهد، بعد أن نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

واستنكرت العيدان، من ربط جرأة الدراما بتطور المجتمعات، معتبرة أن تلك المشاهد تؤكد لها أن الفن حرام، على حد تعبيرها، وقالت: "الحين تأكدت من اللي قالوا الفن حرام".

وتابعت الإعلامية الكويتية قولها، ان اللمس وخلع الملابس ليس اثباتا أن الدراما تطورت، بل على العكس يقلل من قيمتها وجودتها.

مسلسل عنبر 6، شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فادي إبراهيم، بيار داغر، وغيرهم الكثير، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وطالب الجمهور بجزء ثان له.