انت الان تتابع خبر في أول أيام عرضه.. فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يحقق مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي، إيرادات شباك التذاكر اليومية، بعد الإقبال الكبير عليه في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي.واستطاع فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، تحقيق إيرادات اقتربت من مليون جنيه، ليتفوق بذلك في الإيراد اليومي على الأفلام المعروضة من قبل، وهي أفلام: هاشتاج جوزني، فضل ونعمة، تحت تهديد السلاح.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة كلًا من محمد هنيدي، نور، رحمة أحمد، محمد سلام، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، محمد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، مادلين طبر، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول طبيب تجميل يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي، والذي يمتلك عيادة تجميل، وتحدث له العدي من المفارقات في إطار كوميدي.

وكان أحدث عمل فني قدمه الفنان محمد هنيدي هو فيلم “الإنس والنمس”، والذي شاركه بطولته منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صابرين، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.