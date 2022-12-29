انت الان تتابع خبر وفاء مكي ليست الأولي .. فناني مصر مش لاقين شغل من 5 سنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعادت تصريحات الفنانة وفاء مكي، حول عدم حصولها على فرصة للمشاركة في أي من الأعمال الدارمية والسينمائية خلال الفترة الحالية، الحديث مرة أخري على بعض فناني مصر الذين اختفوا بشكل مفاجئ عن الشاشة بسبب قل الأعمال التي يشاركون فيها.وكثير هم الفنانين الذي خرجوا بتصريحات لظروف صعبة بعد تجاهل المنتجين والمخرجين لهم خلال الفترة السابقة، وسوف نكشف عن بعض الممثلين الذين صرحوا بذلك.

1-وفاء مكي : أعاني من عدم عرض أعمال فنية عليّ منذ فترة ، فأنا ممثلة ولا أجيد ولا أملك اي مهنة أخري.

2- هند عاكف : أعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب عدم توفر فرص عمل لي.

3- نشوى مصطفى: حد عنده واسطة.. عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني.

4- فادي خفاجة : طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبدالله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة.. مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول.

5- فاروق فلوكس : أنا متواجد في المنزل منذ 5 سنوات بلا أعمال جديدة.

6- نجوى فؤاد :لم أعمل خلال الـ7 سنوات الماضية