طريقة عمل البيتيفور زي المحلات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - طريقة عمل البيتيفور، من طرق الحلويات الغربية التي ارتبطت لدينا بالاحتفال بالأعياد، وهناك العديد من الطرق لعمل البيتيفور، ومع أعياد الكريسماس، والاحتفال بالعام الجديد، الكثير من الستات تفضل أن تصنع بعض الحلويات لتقدمها لأفراد أسرتها، ولضيوفها في عزومات ليلة رأس السنة.

والبيتيفور من أصناف الحلويات الفرنسية الأصل الشهيرة في العالم أجمع، وطعمه مميز، والكلمة في اللغة الفرنسية تعني الفرن الصغير، واعتاد الفرنسيين أن يأكلوا البيتيفور بعد الوجبات أو بينها كتحلية مع الشاي أو القهوة، وهناك العديد من الأصناف، حتى أن هناك أصناف من البيتيفور الحادق، تقدم في الحفلات.

وأصبحت معظم ستات البيوت يفضلن عمل البيتيفور في البيت، بدلا من شراءه جاهزا؛ للتوفير في الميزانية، فأسعار البيتيفور أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا يتماشى مع ميزانية الكثير من الأسر.

صنع البيتي فور للمرة الأولى بطريقة تقليدية في القرن الثامن عشر، أثناء عملية تبريد الأفران المصنوعة من الطوب بعد استخدام النار فيها، وذلك للاستفادة من النار الكامنة داخل هذه الأفران، وبالتالي استغلال ارتفاع درجة حرارة حرق الفحم.

يحضر البيتيفور بالدقيق والسمن والبيض والسكر والفانيليا، ويمكن عمله بطعم الشوكولاتة، وبعد عمله تضاف له المربى أو الشوكولاتة.

طريقة عمل البيتيفور من مطبخ الشيف رشا

البيتيفور

ولكل من تبحث عن طريقة عمل البيتيفور تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات طريقة مفصلة لعمله زي المحلات.

مقادير عمل البيتيفور بالكيلو

كيلو دقيق

800 جرام زبدة

320 جرام سكر بودر

4 بيضة

ذرة ملح

ڤانيلا

ملحوظة:

- اذا كنتي تريدي البتي فور شوكولاتة خذي ملعقتين دقيق، وضعي بدلا منهم ملعقتين كاكاو.

للتزيين

مربى-شوكولاتة غامقة مذابة-شوكولاتة بيضا مذابة جوز هند-بندق مجروش-شوكولاتة فارمسيل

خطوات عمل البيتيفور

نضرب الزبدة (يجب أن تكون بدرجة حرارة الثلاجة) والسكر البودرة، حتى يصبح الخليط هشا ولونه فاتح.

نضع بعد ذلك البيض واحدة تلو الاخرى، ونضع معه الڤانيلا ونخلط حتى يختفي.

الخطوة التالية بعد ذلك هو إضافة الدقيق تدريجيا، وذرة الملح ونخلط حتى يصبح الخليط متجانس

نبدأ بعد ذلك في تشكيل البيتيفور بكيس الحلواني أو قمع ببلبلة.

يدخل البيتيفور الفرن على 150 درجة لمدة حوالى 20 دقيقة.

وننتظر حتى يبرد، ثم نلصق كل اتنين من البيتيفور بالمربى، ونغطى جزء منه بالشوكولاتة المذابة، ثم بالشوكولاتة الفورماسيل أو جوز هند او بندق مجروش.

طريقة عمل البيتيفور من مطبخ الشيف آسيا

البيتي فور، فيتو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البيتيفور في البيت بأقل التكاليف، وبنتائج مضمونة.



مقادير عمل البيتيفور بالاكواب

٥ اكواب دقيق

كوب و1/4 كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

٥ بيضات

2 كوب من السمن أو الزبد

للحشو والتزيين:

حسب الرغبة: يمكنك الاختيار بين: المربي، الشيكولاته، الفستق، جوز الهند، شيكولاته فارماسيل.

خطوات تحضير البيتيفور

في وعاء التحضير، نخفق الزبد حتى نحصل علي خليط كريمي أبيض اللون

نضيف السكر، ونخفق مجددا حتى يتضاعف حجم المزيج، ويختفي السكر تماما.

نضيف البيض، واحدة وراء الأخرى ثم الفانيليا ونستمر في الخفق.

ننخل الدقيق، والبيكنج باودر معا، ثم نضيف المكونات الجافة تدريجيا بمعدل كوب في المرة، حتى تتجانس العجين وتصبح متماسكة، والقوام خفيف قليلا حتى يمر بسهوله من مسدس البيتيفور.

نجهز صاج للخبز مدهون، ونشكل البيتيفور، ويرص به بالمسدس الخاص.

يخبز في فرن سابق التسخين، متوسط الحرارة حتى يتلون من الأسفل باللون الذهبي الخفيف .

يبرد قبل أن نزينه.

ملحوظة:

في حال أردت عمل بيتيفور بالشوكولاتة، قومي بنزع مقدار نصف كوب دقيق ويعوض المقدار بنصف كوب كاكاو، للحصول على عجينة متماسكة

أو في حال أحببت فقط أخذ جزء من العجين، وتحويله لعجين بالشوكولا، بإمكانك إضافة ملعقتين كاكاو فقط للكمية المطلوبة، ويتم عجنه مرة أخرى.