انت الان تتابع خبر بعد تفكيرها بالانتحار فنانة سورية تعتزل الفن بسبب صورها التي انتشرت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مفاجأة صدمت الجمهور، خرجت الفنانة السورية وفاء سالم، خلال فيديو نشرته عبر اليوتيوب، أعلنت فيه خبر اعتزالها، والابتعاد عن الساحة الفنية، لأسباب خاصة، ستشرحها لاحقا.

وأعربت وفاء سالم عن امتنانها لكل من وقف بجانبها، وسأل عليها خلال أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

وتحدثت النجمة السورية عن المكالمات التي تلقتها من كاليفورنيا واكثر من جهة، عرضوا عليها العلاج، بعد انتشار صورة لها تصدرت بها التريند، كشفت فيها عن التغييرات التى حصلت على شكلها.

وأوضحت وفاء خلال حديثها انها دائما تفشل بالكذب والادعاء أو قول شيء غير الحقيقة، لهذا يراودها الاعتزال بشكل مستمر، حتى اتخذته بشكل نهائي.

يذكر ان بطلة فيلم النمر الأسود، وفاء سالم، قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها في فيسبوك، صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بعدة أيام، وقالت، ان الصورة التي في الأعلى واضح فيها الفوتوشوب والتكبير في السن لأن الصورة التي في الأسفل قبل العملية بأيام في "فرح العالم الأثري الدكتور على أبو دشيش".

وكانت قد صرحت الفنانة السورية في احدى اللقاءات التلفزيونية، تفكيرها جديا بالإنتحار بسبب التشوهات التي حدثت لوجهها نتيجة عمليات التجميل التي أخجرتها خلال السنوات الماضية.