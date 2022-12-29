انت الان تتابع خبر دينا الشربيني بقصة حب جديدة .. ما القصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي قالت فيه الفنانة المصرية دينا الشربيني عن أنها تمر بقصة حب جديدة من دون أن تعلنها صراحة خلال حلولها ضيفة في أحد اللقاءات التلفزيونية في وقت سابق .الشربيني عادت من لتؤكد لمتابعينها انها تمر بالفعل بقصة حب جديدة، حيث ردت على سؤال أحد المراسلين في لقاء صحفي على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية، حينما سألها عن ارتباطها قائلة: "أه فيه قصة حب بس مش هقول دلوقت".



ووفق مصادر صحفية فنية أعلنت دينا انها دخلت في علاقة جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب، حيث قالت خلال برومو برنامج "يلا نحكي": "فيه حب طبعا، وهو شخص لذيذ أوي".



يذكر أنه يعرض لـ"دينا" حالياً على منصة "شاهد VIP" مسلسل "آخر دور" للفنانة دينا الشربيني، والذي يشاركها البطولة فيه أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، مها نصار.



من ناحية أخرى تواصل دينا الشربيني تصوير دورها في مسلسل "كامل العدد" الذي من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته شريف سلامة، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، في 15 حلقة، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر ومن إخراج خالد الحلفاوي.



