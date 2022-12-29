انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاء سالم تقرر اعتزال الفن نهائيًا (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة وفاء سالم جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، باتخاذها قرار اعتزال الفن نهائيًا، لأسباب ستعلن عنها لاحقًا.وقالت “وفاء” في مقطع فيديو نشرته عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”: “حبيت أقولكم إني عايزة يكون في تواصل شخصي مش من خلال قنوات تليفزيونية، أنا حبيت أعمل قناة وأرد فيها على أي سؤال تسألهولي، كل الأشخاص اللي هتكلمني هرد عليكم واحد واحد، مش ههمل أي حد بيكلمني، سواء بالنقد الجيد أو وجهة النظر اللي مش معايا”.وقالت “وفاء” في مقطع فيديو نشرته عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”: “حبيت أقولكم إني عايزة يكون في تواصل شخصي مش من خلال قنوات تليفزيونية، أنا حبيت أعمل قناة وأرد فيها على أي سؤال تسألهولي، كل الأشخاص اللي هتكلمني هرد عليكم واحد واحد، مش ههمل أي حد بيكلمني، سواء بالنقد الجيد أو وجهة النظر اللي مش معايا”.