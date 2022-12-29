الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 05:29 مساءً - أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم، اعتزالها التمثيل نهائيًا دون الكشف عن الأسباب، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأكدت وفاء سالم في بث مباشر نشرته عبر قناتها الشخصية على موقع "يوتيوب"، أنها ستكشف لاحقًا كافة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ خطوة الاعتزال.

وأشارت الفنانة السورية بطريقة غير مباشرة إلى أن من ضمن أسباب ابتعادها عن التمثيل هي الكذب حينما بدأت البث المباشر بالقول: "وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب، ولما بكذب بيكون فيه حجر على قلبي، ولما حبيت التمثيل قلت هتقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم".

وفاء سالم أكدت أنها ستكشف لاحقًا كافة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال.

وأضافت: "لكن كنت عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة، وحظي كان كويس بالعمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي، والكاتب بشير الديك، والمخرج عاطف سالم".

وأعربت الفنانة وفاء سالم عن سعادتها لاهتمام الجمهور بحالتها الصحية، عقب أزمة عمليات التجميل الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستبقى على تواصل مباشر مع الجمهور عقب الاعتزال من خلال قناتها الشخصية على "يوتيوب".

وقالت: "عاوزه يبقى في تواصل شخصي بينكم وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني، وحرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم".

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، أثارت وفاء سالم حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لتشوهات خطيرة، بعد إجرائها عملية تجميل كان هدفها شد الوجه.

وحينها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة، أوضحت مدى الضرر الذي تعرض له وجهها.

وردت وفاء سالم آنذاك بالقول إنها خضعت لإجراء تجميلي يعتمد على الخيوط، تسبب لها في تليفات والتهابات خطيرة في الوجه، حتى وصل الصديد قرنية عينها وكاد يفقدها بصرها.

وأشارت الفنانة إلى أنها تعرضت لابتزاز من قبل أطباء التجميل، الذين زادوا حالتها سوءًا من خلال حقن وجهها بالفيلر والبوتوكس، لتفاجئ الجمهور بعدها بإطلالة ثلاثينية، حينما ظهرت في جلسة تصوير جديدة، بدت فيها الفنانة السورية بملامح شبابية نالت إعجاب متابعيها.

والفنانة السورية وفاء سالم من مواليد عام 1964، أي تبلغ من العمر (58 عامًا)، وأكملت دراستها الجامعية في سوريا، ولاحقًا التحقت بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، وتم ترشيحها للمشاركة في بطولة فيلم "النمر الأسود" إلى جانب النجم المصري الراحل أحمد زكي.

ولاحقًا، قدمت وفاء عدة أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، من بينها: "عيون حزينة"، "الزواج والصيف"، "الدالي"، و"القضاء في الإسلام".