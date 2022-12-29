انت الان تتابع خبر أزمة الفنانة وفاء مكي كاملة.. مفيش أكل في بيتها وديونها وصلت لنصف مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة وفاء مكي في الساعات الأخيرة الماضية على مؤشرات بحث جوجل، وهذا جاء بعد تصريحاتها الأخيرة حول معاناتها من عدم إيجاد قوت يومها وفقرها الشديد، وذلك بسبب عدم عملها منذ 10 سنوات بسبب أزمتها.

حصول وفاء مكي على قرض وسلفة

وتحدثت الفنانة وفاء مكي أنها لا يوجد لديها أي عمل أو مصدر رزق حتى تنفق منه على نفسها ووالدتها المريضة بسرطان الأمعاء وغير قادرة على الحركة، وطلبت النجدة والمساعدة لتتخطي ظروفها الصعبة وتواجهها.

وحرصت على الحصول على قرض وصل قيمته لـ 31 ألف جنيه وسلفة من داخل نقابة الممثلين، وذلك حتى تخرج من هذه الأزمة وتقوم في الوقت الحالي بالسداد ولكنها غير قادرة على كل هذه الديون،، وتراكمت عليها الديون وارتفع سعر علاج والدتها.

منزل وفاء مكي لا يوجد به طعام

وأكدت مكي أن منزلها لا يوجد فيه طعام وهي تظل لأيام كثيرة تعاني من الجوع وعدم توافر عندها الأموال لشرائها، وتظل تجمع 5 جنيهات في يومين، وهو مبلغ غير كافي لشراء كيس خبز أو ساندويتش حتى لوالدتها، وعبرت عن غضبها من تجاهل الوسط الفني لها، وأيضاً عدم الاستعانة بها في جميع الأعمال الفنية التي تجلها تخرج من أزمتها المالية الصعبة.