فن ومشاهير

موسم الأمطار ومحافظات مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - كتب :- عماد سمير

منذ عدة أعوام شهدت محافظات مصر امطار غزيرة وصلت إلى حد السيول ، واستمرت الأمطار قرابة ثلاثة أيام متواصلة ضربت بها البلاد ، أدت إلى شلل تام فى عدة محافظات من الجمهورية ، غرقت خلالها الكثير من المنازل والطرق والانفاق والمحاور والكبارى ، بالإضافة إلى صعق عدد من المواطنين بالتيار الكهربى الناتج من أعمدة الإنارة بعدة محافظات ، بعدها بدأت الدولة بإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي وشبكة الطرق وشبكة الكهرباء فى العديد من محافظات مصر ، لعدم تكرار ما حدث ، ولم تبخل الدولة فى صرف المليارات لتفادى هذه المشكلة التى تعود بالضرر على جميع مرافق البلاد ، بسسب هذا الطقس السيئ ، وخصوصا محافظات الوجه البحرى المعرضة دائما للسيول فى فصل الشتاء بحكم موقعها الجغرافي ، ولكن ما رأيناه فى الأيام الماضية فى محافظة الإسكندرية ومناطق اخرى بعد سقوط أمطار غزيرة ، يجعلنى اتسأل واتعجب !! كيف تغرق محافظة الإسكندرية بعد إعادة هيكلة وتجهيز شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار ، ونحن على أعتاب شتاء يبدو كما توقع كثير من الخبراء فى مجال الأرصاد الجوية أنه شتاء ممطر إلى درجة السيول ، وهذا لما تشهده الأرض من تغيرات مناخية كبيرة وخطيرة ، وهل السادة المحافظين وضعوا الخطط اللازمة لمواجهة مياه الأمطار لعدم حدوث ما سبق فى بعض المدن والمراكز والاحياء فى بعض محافظات مصر عامة والإسكندرية خاصة .

اخيرآالجميع يتمنى التوفيق لجميع السادة المسؤولين فيما هو خير البلاد والعباد .

امير السيد

امير السيد

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