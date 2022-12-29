برومو ”سنجل” لعمرو دياب يتخطى 2 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - حقق برومو أغنية “سنجل” للهضبة عمرو دياب، أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

ومن المقرر طرح أغنية “سنجل” بالتزامن مع بداية العام المقبل، الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي.

ويروج الشاعر بهاء الدين محمد، للأغنيةالجديدة التى تجمعه بالهضبة عمرو دياب ، والتى من المقرر أن يتم طرحها قريبا والتى يتعاون فيها مع عزيز الشافعي لأول مرة.

وقال بهاء الدين محمد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك٧: “عمرو دياب سينجل، وعقبال عندكم، والسنجل يقول وانا كمان”.

وأوضح بهاء الدين محمد عن أن للأغنية يتعاون فيه مع عزيز الشافعى والذى يتعاون لأول مرة مع عمرو دياب.