الموسيقيين تمنح عضوية مجانية لذوى الهمم وتعلن إنشاء شعبة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا يعلن فيه تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الهمم.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بعد ما شاهدته بعينى وسمعته بأذنى فى الاحتفالية المصرية العظيمة لأبناء وطننا الحبيب من ذوى الهمم (احتفالية قادرون باختلاف) شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا للمجلس القومى لذوى الإعاقة.. شكرا لكل الجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنسانى المشرف.. شكرا مصرنا الحبيبة التي أنجبت هذا الزرع الملائكى».

وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية: «والحمد لله أننا قادرون على أن نتخذ أبسط القرارات التي تؤهلنا لأن ننخرط ضمن هذه الملحمة الإنسانية العظيمة قادرون باختلاف.. ولهاذا قررنا منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى شعبة ذوى الهمم داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتسامتكم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمى "لينا مكان".