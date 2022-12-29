محمد هنيدي يتصدر شباك التذاكر في أولي أيام عرض ”نبيل الجميل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - تمكن الفنان محمد هنيدي من تصدر الايرادات ليلة أمس الاربعاء ، من خلاله فيلمه دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل ، فى أولي ايام عرضه .

حيث حقق الفيلم ايرادات عالية وصلت الى 928,662 جنيهاً فى دور العرض المصرية ، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه .

فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز اخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.