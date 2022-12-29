اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. غناء شيرين عبد الوهاب في ملهي ليلي بلبنان.. حسام حبيب جنبها بالشيشة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني داخل أحد الملاهي الليلية التي توجد في لبنان ومعها زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يشرب الشيشة.

فيديوهات شيرين عبد الوهاب بلبنان

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي في حالة طرب وتفاعل معها كل المتواجدين في المكان، وهم الذين تأثروا بشكل كبير بأدائهم لأغنية “بطمنك” التي قدمتها وهي في الملهي، وبما فيهم الفنان حسام حبيب الذي استمتع كثيراً بتناول الشيشة في المكان.

وجاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو للفنانة شيرين من رحلتها في لبنان أثناء اليومين الماضيين، وأطلت في أول فيديو مع حسام حبيب وابنتها، وغنت الكثير من الأغاني الخاصة بها ومن أبرزها “صبري قليل” وهي في قمة حماسها قبل أن تفاجئ جميع الحاضرين بالرقص وهي أعلى طاولتها، وتعد من أكثر الفيديوهات التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة.