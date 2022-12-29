اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تحرك غرائز الشباب بالمقطع وأبو فرو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، مرتدية ملابس كاجول بفرور متعددة الأوان وبنلطون جينز مقطع من منطقة الركبة خلال نزولها من سيارة عالية بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وأثارت الفنانة والمطربة اللبنانية حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور التي كانت عليه خلال مشاركتها في حفل بالمملكة العربية السعودية.