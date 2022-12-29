اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تتألق وجننت الرجالة بالرقص على المزمار البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في حديقة منزلها مرتدية ملابس من اللون الأسود الشتوية بصحبة الإعلامية بوسي شلبي حيث قامتا بالرقص على المزمار البلدي أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وتواجد الفنانة الاستعراضية خلال الأيام القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية حيث أنها كانت تشارك في موسم الرياض.