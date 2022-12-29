اتفرج- انت الان تتابع خبر حالة إسعاد يونس الصحية بعد إجرائها جراحة عاجلة.. وقعت من على سلم منزلها ادعولها بالشفاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وبالإعلان عن خضوعها إلى عملية جراحية، وبدء جميع رواد السوشيال ميديا البحث كثيراً عن آخر تطورات حالتها الصحية.

عملية جراحية للفنانة إسعاد يونس

ودونت الصفحة الرسمية للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قائلة “أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة”.

الدعاء لإسعاد يونس بالشفاء العاجل

واستكملت صفحة النجمة الكبيرة إسعاد يونس، قائلة “وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين منكم فضلا وليس أمراً الدعاء لها بالشفاء”، وبدء الجميع يبحثون عن كل التطورات.