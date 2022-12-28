سعد لمجرد يحيي حفلًا غنائيًا في شرم الشيخ .. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - قال المطرب سعد لمجرد، خلال المؤتمر الصحفي له والذى انعقد في مدينة شرم الشيخ، إنه يتمنى الغناء أمام أهرامات الجيزة كما غنى فيها كل الفنانين والمطربين، موضحا أنه يحب تقديم فكرة الغناء بديو مكس يجمع بين كلمات مصري مع مغربي مع الإسباني مع اللبناني موضحا ان هذا الميكس هو هوايته ويحب أن يقدمه.

يُذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد سيحيي حفلًا غنائيًا في مدينة شرم الشيخ ضمن احتفاليات موسم رأس السنة وأعياد الميلاد، ومن المقرر إقامة الحفل غدا الخميس ، ويعتبر هذا الحفل الأول للمطرب المغربي في مدينة شرم الشيخ، وبعد غياب دام لسنوات عن إحياء الحفلات في مصر.