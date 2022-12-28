اتفرج- انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بظهور جذاب في قادرون باختلاف – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، فيديو جديد لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام.وظهرت هنا الزاهد خلال مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتديه فستان من اللون الأحمر، حيث قدمت فقرة فنية لذوي الهمم ومواهبهم في التمثيل والغناء بمشاركة محمود حميدة، وعمرو وهبة.

وعلقت على هذا الفيديو قائلة فخورة اني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف. شكرا سيادة الرئيس فخورة و سعيدة اني وقفت قدام سيادتك. مبسوطة اني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار و موهوبين بجد من تمثيل ل غنا ل استعراض ربنا يحرسكوا ل اهليكوا الحمد لله