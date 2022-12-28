اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق مطلقتش من “هيثم زنيتا” .. مصدر مقرب يكشف الصدمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الفنانة غادة عبد الرازق عن مفاجأة بشأن انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا التي أعلنها عنها خلال الأيام القليلة الماضية.وأوضح المصدر في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، أن الفنانة غادة عبد الرازق عادت إلي زوجها هيثم زنيتا، مرة أخري خلال الساعات القليلة الماضية، موضحاً أن ما حدث بينهم في الفترة السابقة مجرد اختلاف في وجهات النظر وليس طلاق.

وتتواجد الفنانة المصرية في الفترة الحالية، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسبما أعلن على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.