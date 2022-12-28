اتفرج- انت الان تتابع خبر رنا بدر الدين .. قوات الأمن تكشف عن هوية القاتل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل معنية الراب السوانية رنا بدر الدين خلال الأيام القليلة الماضية.وكانت قوات الأمن قد عثرت على جثة رنا بدر الدين داخل شقة مفروشة في حي الأملاك بالخرطوم بحري، وذلك بعد بلاغ قدم من من أحد المواطنين، ويعمل مستشارًا ماليًّا بهيئة التصنيع الحربي.

تطورات قضية مقتل رنا بدر الدين: