انت الان تتابع خبر اتفرج .. وصلة رقص دينا الشربيني وياسمين الرئيس.. استمتعوا وهما بيحتفلوا بالكريسماس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة دينا الشربيني بمشاركة جميع متابعي حسابها على تيك توك، بالاحتفالية المميزة بمناسبة الكريسماس وهي أعياد الميلاد المجيد، وهي مع صديقتها الفنانة ياسمين الرئيس، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت أنظار الجميع.

احتفال ياسمين الرئيس ودينا الشربيني

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على نشر فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع ياسمين رئيس على اغنية “هنغني كمان وكمان”، وهم ورائهم شجرة الكريسماس التي حصلت على إعجاب الجميع في الفترة الأخيرة الماضية.

وعلقت الشربيني قائلة “أحبك يا مشمش” وذلك في إشارة منها إلى ياسمين الرئيس، وتم عرض لها مؤخراً مسلسل “آخر دور” من خلال منصة شاهد وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنياوي وشاركها بطولته احمد خالد صالح ورياض الخولي واحمد بدير وميمي جمال ونهي عابدين ومها نصار وإبراهيم السمان ومريم الخشت وغيرهم الكثير من الفنانين.

https://v19-web-newkey.tiktokcdn.com/f8faa0f6ee99f9b0717d5f19a074a809/63accbce/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c004/oIHVqSfyUQ5FCebII2Rr2CApQj4ZHS2fpgpPLH/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=5304&bt=2652&cs=0&ds=3&ft=piJEeMUj8Zmo01VJ.64jVRrDZpWrKsdm&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OWc3ZDpmaTU1PDVoOjNpO0Bpank8cTU6Znh2aDMzNzczM0A0Ml9jNjUzNTUxMF5iM2AvYSMvcnM2cjRvZmlgLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20221228170456B79127B45CBE7443EFB4&btag=80000