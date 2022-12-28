اتفرج .. وصلة رقص دينا الشربيني وياسمين الرئيس.. استمتعوا وهما بيحتفلوا بالكريسماس

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة دينا الشربيني بمشاركة جميع متابعي حسابها على تيك توك، بالاحتفالية المميزة بمناسبة الكريسماس وهي أعياد الميلاد المجيد، وهي مع صديقتها الفنانة ياسمين الرئيس، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت أنظار الجميع.
رقص ياسمين الرئيس ودينا الشربينى للاحتفال بالكريسماس
احتفال ياسمين الرئيس ودينا الشربيني
وعلقت الشربيني قائلة “أحبك يا مشمش” وذلك في إشارة منها إلى ياسمين الرئيس، وتم عرض لها مؤخراً مسلسل “آخر دور” من خلال منصة شاهد وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنياوي وشاركها بطولته احمد خالد صالح ورياض الخولي واحمد بدير وميمي جمال ونهي عابدين ومها نصار وإبراهيم السمان ومريم الخشت وغيرهم الكثير من الفنانين.
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