انت الان تتابع خبر اتفرج .. تعليق مصطفى كامل على رقص شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب: أنا مالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتعليق على مقطع الفيديو الذي انتشر للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي ترقص للفنان حسام حبيب بأحد الملاهي في لبنان، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت انظار الجميع.

مصطفى كامل يكشف عن رأيه في صاحب واقعة الكشري

وعلق مصطفى كامل في اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يبث على قناة الحدث اليوم الفضائية، قائلاً “واحدة صحفية اتصلت بيا وتقولي ايه رأيك في رقص شيرين أنا مالي ومال رقص شيرين عبد الوهاب في الديسكو، أنا حسيت أن فيه تصدير حكايات أداء يستدعى بقى أوفر أو ي وده اللي حصل مع عامل النظافة في أزمة الكشري بعد إعلان عصام شعبان عمل دويتو معه”.

وأضاف كامل قائلاً “هذا الشاب ظهوره تكرر فالناس تعلق هو مش عضو وصوته لن يرقى أنه يدخل عندي ولن يحصل على الكارنيه طول ما أنا موجود في النقابة”.