وفاة حفيد بوب مارلي البالغ من العمر31 عامًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - توفي المغني الجامايكي”جو ميرسا مارلي“، ابن الموسيقي ستيفن مارلي، وحفيد المغني الشهير بوب مارلي عن 31 عاما، بعدما تم العثور على جثته داخل سيارته .

جو ميرسا البالغ من العمر الـ31 عامًا ، أظهرت التقارير أن وفاته جاءت بشكل طبيعي، بعد ما أصيب بأزمة ربو حادة .

وكتب رئيس وزراء جامايكا “أندرو هولنس” في تغريدة على توتير مساء أمس الثلاثاء: “أتعاطف مع أصدقاء وإخوة موسيقى الريجي.. توفي جو ميرسا بعمر الـ31 عامًا.. رحيله يمثل خسارة كبيرة للموسيقى”.

الجدير بالذكر ان بوب نيستا مارلي الشهير بـ"بوب مارلي" أو "أسطورة الريجي"، كان في ذروة نجاحه وشهرته، عام 1977، عندما أصيب إصبع قدمه بجرح تبين بعد ذلك أنه نوع من سرطان الجلد، لكنه وبسبب معتقداته الدينية رفض بتر الإصبع وتجاهل المرض وركز مع نجاحه.

وعلى مدار 3 سنوات طفق المرض الخبيث يتشفى داخل جسده ليسقط بوب مارلي يوم 21 سبتمبر 1980 فاقدًا وعيه أثناء ممارسة رياضة الجري حول حديقة سنترال بارك في نيويورك، وبعد ذلك بعام انتشر المرض في جميع أنحاء جسده، لتوافيه المنية عن عمر يناهز السادسة والثلاثين عاما.

كانت هذه القصة الشهيرة لوفاة مارلي، لكن وعلى غرار أفلام الجاسوسية والتشويق، فجرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الخميس، حينما نشرت على موقعها الإلكتروني حوارًا لضابط سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA، يزعم فيه أنه اغتال أسطورة الريجي الجامايكي بتكليف من الوكالة نفسها.