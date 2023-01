فيلم ”Glass Onion” يحقق 82.1 مليون ساعة مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - وصل فيلم "Glass Onion: A Knives Out Mystery" إلى المركز الأول في تصنيفات منصة أمريكية لهذا الأسبوع للأفلام في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تمت مشاهدة فيلم Glass Onion، لأكثر من 82.1 مليون ساعة مشاهدة خلال الثلاثة أيام الماضية فقط، ويعد الفيلم تكملة لفيلم Knives Out الذى عرض عام 2019.

ويشارك في العمل بجانب الممثل دانيال كريج الممثلة مادلين كلاين، جيسيكا هنويك والممثل إيثان هوك والممثلة جانيل موناي و الممثلة كيت هدسون والممثل إدوارد نورتون،والفيلم من إخراج ريان جونسون.

والفيلم يدور حول الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، ولكن يموت شخصا ما وتبدأ التحقيقات والمؤامرات في الظهور ويعد فيلم " Glass Onion: A Knives Out Mystery " هو الجزء الثاني من فيلم " Knives Out " الذي تم انتاجه في عام 2019 و كان يشارك في هذا الجزء بجانب دانيال كريج الممثل كريس إيفانز.

وكان قد صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقعVariety : "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام".