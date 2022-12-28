شاهد.. ”نسرين طافش” تعزف بمهارة عالية على البيانو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - اعادت الفنانة نسرين طافش نشر فيديو خاص بها وهى تعزف على البيانو من محبيها ومتابعيها معلقين علية : "عزفك رائع انت كتلة موهبة سعادة ..ونور " .

وظهرت الفنانة نسرين طافش وهى تعزف بمهارة عالية على البيانو ، وذلك عبر خاصية الاستورى بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات " انستجرام " .

بينما شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها استعداداها للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة 2023، بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»، وعلقت: «عيد ميلاد سعيد جميل».

وظهرت نسرين بإطلالة جذابة لافتة مرتدية "بيجامة" شتوية باللون الأخضر، بها العديد من الرسومات التي تناسب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وارتدت حذاء "بوت" باللون الأبيض، كما تركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها، مما حازت على إعجاب الكثير من متابعيها ورواد التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، نسرين طافش، عرضت فيلم " في القلب"، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس.