اتفرج- انت الان تتابع خبر من على السرير .. اتفرج هدي المفتي تثير جنون الشباب بالأسود أبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هدي المفتي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هدي المفتي خلال تواجدها على سرير نومها مرتدية ملابس حمالة من اللون الأسود مع الظهور بنيو لوك جديد حيث صبغت شعرها باللون الأسود ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على أكتافها وظهرها.

وشاركت الفنانة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 حيث ظهرت بإطلالة مثيرة جذبت انتباه الكثير من الحضور.