اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. علا رشدي تفوز على لورديانا بوصلة رقص من غرفة نومها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة علا رشدي بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت علا رشدي داخل غرفة نومها وهي ترتدي ملابس شتوية من اللون الأخضر وتقوم بالرقص والغناء استعداداً للسنة الميلادية الجديدة 2022، اما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل على الكياج واحمر الشفاه ، معلقة سنة خضرا ان شاء الله.

وشاركت الفنانة الجميلة في الكثير من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها مسلسل 100 وش الذي عرص في شهر رمضان قبل الماضي مع كلا من آسر ياسين ونيللي كريم.