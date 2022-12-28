اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. السهر والانبساط ضمن احتفالية رأس السنة الجديدة.. مشاهد سعيدة من شوارع القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأجواء السعيدة والمبهجة التي تتلائم كثيراً مع احتفالات رأس السنة الجديدة، وهو بداية عام 2023، وقدمت شركة “ideology productions” أغنية السهر والإنبساط وهو التريو الذي يشارك في تقديمه كلاً من النجوم حميد الشاعري وأكرم حسني وهشام عباس.

السهر والانبساط يجمع العديد من النجوم

وحرص المخرج هادي الباجوري على تصوير الكليب في الأجواء الاحتفالية الخاصة بتجميع نجوم الأغنية في مشاهد مميزة ورائعة داخل شوارع القاهرة، وهذا أثناء توزيع هدايا على كل المواطنين، واستعان بسيارة مليئة بالأضواء الخاصة بالاحتفالية التي تتلائم كثيراً مع رأس السنة.

وانتشر بين كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية فور تقديمها، وبشكل خاص أنها تجمع بين العديد من النجوم ولكلاً منهم جمهور كبير، وبشكل خاص بعد أن روج صناع الأغنية لها قبل أن يتم طرحها مما جعل الجميع في انتظار العمل الذي سوف يجمع حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، وهي من أهم الأغاني المميزة الذي يريد متابعتها الجميع في الوقت الحالي.