اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات: بشرب فيب بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام برنامج نادي النساء السري بتسليط الضوء على اعترافات الفنانة منة شلبي أثناء تقرير يرصد القصة الكاملة لمنة شلبي الأخيرة، وأيضاً اتهامها بأمها تتعاطي المواد المخدرة، وهي من أكثر الأشياء التي تم البحث عنها مؤخراً.

قرار النيابة العامة

وأكدت المذيعة أثناء البرنامج إن الفنانة اعترفت بأنها تتعاطي المواد المخدرة وقالت “أدخن الفيب فقط، ولكن ليس لي علاقة بالباقي، وشنطتي تم تفتيشها بعيداً عني، وقالت المذيعة أن الفنانة نفت الاتهامات الموجهة لها، وأن الشنطة كان بها أدوات تجميل وليس أدوات مخدرة خلال عودتها من أمريكي”.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبتها على ما أسند إليها من أحراز الجوهر الحشيش المخدر بغرض التعاطي، وتم التأكيد على إن إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات هو لا يعني استصدار الأمر الخاص بالقبض عليها أو حبسها على ذمة القضية، وذلك لأنه تم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية.