عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة “سنجل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “سنجل” خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية سنجل من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي.

وكان قد ألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وحلّ عمرو دياب في المركز الأول على المنصة ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن. وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم. من ناحية أخرى أحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر. وقدم عمرو دياب عددا من أشهر اغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر.