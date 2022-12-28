أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل خضوعها إلى عملية تجميل فى الفترة الأخيرة والتى غيرت من ملامحها كثيرا حيث كانت هناك بعض الديفوهات فى الذقن.

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج MBC Trending : احب دائما أن أكون فى أفضل صورة إمام جمهورى وانا حبه شكلى الجديد الذى وصلت له لأن أعتبر أن شكلى ومظهرى استثنارى الحقيقى وأرغب فى أن اظل بعيون جمهورى فتاة فى عمر 25 وأرغب فى أودع جمهورى واترك الغناء وهم يتذكرون أصالة أو الفتاة التى تبلغ من العمر 25 سنة.

وأضافت أصالة : "شكلى فى البدايات لم يكن أفضل حالا إلا اننى كنت احبه أيضا واجري بعض عمليات التجميل الا ان الأخطاء التى وقع فيها الأطباء أمر أثر كثيرا على شكلى وتسبب ذلك فى ضرر بعينى وكنت أرغب أن احسن الأمر ولكن لم يتحقق ذلك.

حقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب.