مي سليم تتخطي 3 ملايين مشاهدة بأغنية ”إحنا كبنات”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:27 مساءً - تصدرت أغنية "أحنا كبنات" للفنانة مي سليم، مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت إلى أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة عبر هاشتاج "أحنا كبنات" علي موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".

اغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وإنتاج آلاء لاشين وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، قامت بتسجيلها منذ ما يقرب من شهر في أحد استوديوهات الصوت.

وفى سياق آخر، تواصل مي سليم تصوير دورها في فيلم "التاروت" الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضي، وتجسد مي خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حدث لهن حادث غيّر نمط حياتهن، وأصبحت كل واحدة منهن غير ما كانت عليه من قبل.