انت الان تتابع خبر مايا دياب عن منتقدات عمليات التجميل: غيرانين أو مش معاهم فلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت المغنية اللبنانية مايا دياب، أنها أصبحت أجمل وأحلى بعد إجراؤها عمليات تجميل، وأن من تقوم بعملية تجميل هي في الأصل جميلة، ولكن جمالها يزداد بعد العملية.وأضافت “دياب” خلال لقائها مع برنامج كلام نواعم المذاع عبر فضائية mbc، أنها لا زالت تُجري عمليات التجميل لأن هذا ضمن الاهتمام بالنفس، وأن هذا العصر أسموه عصر مايا دياب.

وأشارت مايا دياب إلى الانتقادات التي تأتيها بسبب قيامها بإجراء عمليات تجميل تأتي من نساء ليس لديهن القدرة المادية لإجراء مثل هذه العمليات، أو نساء تشعرن بالغيرة منها بسبب القمع الذي تلاقيه من زوجها وأسرتها، لذلك فهي تغير من المرأة الجميلة، مؤكدة أن الرجل ينظر للمرأة التي قامت بعمليات تجميل وهو مع زوجته.

مايا دياب: الراجل لازم يصرف على زوجته

وتحدثت مايا دياب عن إنفاق الزوج على زوجته، موضحة أن الرجل العلاقة الزوجية لا تستمر إذ لم ينفق الرجل على زوجته، مشيرة إلى أنها تربت على أن الرجل أو الأب هو المسؤول عن مصروفات المنزل