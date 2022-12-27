انت الان تتابع خبر ايرادات فيلم افاتار 2 .. أكثر من 800 مليون دولار حتى الآن ولسه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حلت ايرادات فيلم افاتار 2 في صدارة للبوكس أوفيس الأمريكي والعالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه الإيرادات الكبيرة التي حققها الفيلم في دور العرض في مختلف دول العالم.بدأ عرض الجزء الثاني من افاتار في دور العرض والسينمات في جميع دول العالم، بداية من دور 16 ديسمبر 2022، وذلك بعدما قامت الشركة المنتجة له تخصيص ما يقرب 350 مليون دولار أمريكي لإنتاج هذا العمل.
ايرادات فيلم افاتار 2:
وبلغت ايرادات فيلم افاتار 2 حتي الآن 900 مليون دولار أمريكي، مما أدي إلي ترشيحه إلي للحصول على جائزة أفضل فيلم درامي هذا العام، حيث تدور أحداث حول جيك سولي وعائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش جديد لمواجهة هذا الخطر لحماية شعبه وعائلته