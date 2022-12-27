انت الان تتابع خبر ايرادات فيلم افاتار 2 .. أكثر من 800 مليون دولار حتى الآن ولسه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حلت ايرادات فيلم افاتار 2 في صدارة للبوكس أوفيس الأمريكي والعالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه الإيرادات الكبيرة التي حققها الفيلم في دور العرض في مختلف دول العالم.بدأ عرض الجزء الثاني من افاتار في دور العرض والسينمات في جميع دول العالم، بداية من دور 16 ديسمبر 2022، وذلك بعدما قامت الشركة المنتجة له تخصيص ما يقرب 350 مليون دولار أمريكي لإنتاج هذا العمل.

ايرادات فيلم افاتار 2: