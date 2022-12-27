انت الان تتابع خبر بالصور .. افتتاح دار مسنين لفناني مصر بحضور عدد كبير من النجوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، دار القوة الناعمة التابعة لنقابة المهن التمثيلية وهي عبارة عن دار مسنين للممثلين داخل جمهورية مصر العربية.وشارك في افتتاح دار مسنين للممثلين عدد كبير من فناني مصر وفي مقدمتهم بشرى ورانيا فريد شوقي وأنوشكا ودنيا عبد العزيز وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وعبير صبري ونهال عنبر، وأشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود وممثل عن الشيخ سلطان القاسمي، ونائب سفير الإمارات، حيث تخلل حفل الافتتاح الزغاريد.

ويقع دار القوة الناعمة التابعة لنقابة المهن التمثيلية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.