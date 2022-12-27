اتفرج- انت الان تتابع خبر انتحار ممثلة مشهورة .. قصة حب أدت لمأساة .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجع الوسط الفني الهندي في ليلة أعياد الميلاد "الكريسماس " بانتحار ممثلة صاعدة ذات نجومية كبيرة من داخل موقع تصوير عمل جديد.



وكانت تونيشا شارما تبلغ من العمر 20 عاما، عندما قررت الانتحار، السبت، في موقع تصوير مسلسل "علي بابا" المرتقب في الهند.



وتعتبر شارما من الممثلات الصاعدات في سماء "بوليوود"، ومثلت وفاتها صدمة كبيرة لجمهورها العريض في الهند، خاصة وأنها بدأت هذا العام تخطو خطوات حقيقية نحو النجومية، وأنها لا زالت لم تتجاوز الـ20 عاما من العمر.